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NASDAQ достиг рекордного уровня 8 июня на фоне комментариев экс-главы ФБР Джеймса Коми
07:15 09.06.2017 |
Американские фондовые индексы в четверг выросли, NASDAQ достиг рекорда на фоне комментариев экс-главы ФБР Джеймса Коми, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA вырос на 0,04% - до 21182,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite увеличился на 0,39% - до 6321,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,03% - до 2433,79 пункта.
Экс-директор ФБР Джеймс Коми на слушаниях в сенате заявил, что бюро стало известно о якобы планировавшихся Россией кибератаках летом 2015 года. По его словам, "были масштабные попытки (по кибератакам со стороны РФ), целью которых были правительственные учреждения и неправительственные организации". В то же время Коми отметил, что уверен, что ни один голос американских избирателей не был изменен в результате "вмешательства" России.
Коми заверил, что в его бытность директором ФБР президент США Дональд Трамп не находился под расследованием бюро. Он считает, что администрация Трампа занимается его дискредитацией. В частности, Коми признал, что был "смущен, когда услышал по ТВ от президента, что он уволил меня из-за российского расследования".
"Это заявление должно было быть очень, очень изобличительным, чтобы выбросить все (обещания Трампа) в мусорную корзину, и это не то, что было в заявлении Коми", - сказал трейдер Robert W. Baird & Co. Майк Антонелли, чьи слова приводит агентство MarketWatch.
ЕЦБ по итогам июньского заседания ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, ставка по депозитам сохранена на уровне -0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Решения совпали с прогнозами аналитиков. Регулятор также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 60 миллиардов евро ежемесячно с апреля по декабрь 2017 года, но не исключил, что при необходимости программа может быть продлена, а объем выкупаемых активов изменен.
Как сообщило министерство труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 3 июня, уменьшилось на 10 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 245 тысяч. Аналитики ожидали снижения на 8 тысяч. Среднее число первичных заявок за четыре недели, завершившиеся 3 июня, выросло на 2,25 тысячи, до 242 тысяч.
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