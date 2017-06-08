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Биржи АТР в основном растут 8 июня в ожидании глобальных новостей
08:23 08.06.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в четверг утром в основном в плюсе, инвесторы ожидают ряда важных мировых событий с глобальными последствиями, которые состоятся позднее в четверг, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.01 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,14% - до 3144,81 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,37%, до 1857,36 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,21%, до 26027,44 пункта, корейский KOSPI - снижался на 0,16%, до 2356,53 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,05%, до 5669,80 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 рос на 0,05%, до 19994,05 пункта.
Инвесторы находятся в ожидании важных политических и экономических событий. Так, они ожидают итогов внеочередных всеобщих выборов в парламент Великобритании, которые состоятся в четверг. После того, как граждане страны на референдуме проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, так называемый Brexit, премьер-министр страны Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем необходимо единство в политическом Лондоне.
Позднее в четверг также состоится заседание ЕЦБ. Эксперты полагают, что регулятор сохранит все параметры монетарной политики без изменений, однако обсудит отказ от мер стимулирования экономики. В настоящее время базовая процентная ставка ЕЦБ находится на рекордно низком уровне 0%, ставка по депозитам - на уровне минус 0,4%, а маржинальная ставка - на отметке 0,25%.
По мнению главного рыночного стратега IG Ltd Криса Уэстона (Chris Weston), которое приводит агентство Market Watch, в связи с этими событиями на рынке присутствует элемент осторожности.
Трейдеры также реагируют на новости из Южной Кореи. Ранее объединенный комитет начальников штабов страны сообщил, что из района Вонсан на восточном побережье КНДР были проведены сразу несколько пусков баллистических, предположительно противокорабельных ракет. Правительство Японии также заявляло, что Северная Корея провела пуск баллистической ракеты.
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