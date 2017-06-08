Американские индексы выросли на фоне публикации текста выступления экс-главы ФБР Коми

Американские фондовые индексы по итогам среды выросли на фоне публикации текста будущего выступления экс-главы ФБР Джеймса Коми в сенате, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA прибавил 0,18%, составив 21173,69 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite увеличился на 0,36%, до 6297,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,16%, до 2433,14 пункта.

В четверг состоится выступление Коми в сенате по делу о "вмешательстве РФ" в выборы США. Опубликованный в среду текст его речи не содержал в себе серьезных сенсаций, что заставило инвесторов вздохнуть с некоторым облегчением.

Как следует из речи, Коми подтверждает конгрессу США, что президент Дональд Трамп в январе просил его о лояльности на частном приеме. Экс-глава ФБР также заявляет, что ведомство не проводило расследование лично в отношении Трампа, однако президент США предлагал ему прекратить "российское" расследование и закрыть расследование в отношении бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.

"Заявление не было таким катастрофическим, как могло бы быть", - сказал агентству Рейтер президент Empire Executions Петер Коста (Peter Costa), отметив, что оно "вряд ли приведет к фиаско - скорее это просто еще одна вещь, с которой приходится сталкиваться президенту".

В четверг же состоятся еще два ожидаемых события - внеочередные всеобщие выборы в парламент Великобритании и заседание ЕЦБ. Эксперты полагают, что регулятор сохранит все параметры монетарной политики без изменений. В то же время ожидается, что Центробанк в ходе заседания обсудит отказ от мер стимулирования экономики.