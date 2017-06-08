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Рынок акций Украины завершил торги 7 июня умеренным ростом
18:49 07.06.2017 |
Фондовый рынок Украины завершил торги в среду умеренным ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,61% - до 1007,32 пункта, индекс ПФТС - на 0,44%, до 282,52 пункта.
Объем торгов на УБ составил 3,6 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 170,7 млн грн, в том числе акциями - 0,27 млн грн.
В "индексной корзине" УБ подорожали акции "Мотор Сичи" (+1,75%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,25%).
Снизились в цене бумаги "Укрнафты" (-1,82%), "Донбассэнерго" (-1,39%) и "Центрэнерго" (-0,54%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-0,76%) и "Мотор Сичи" (+2,05%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду вырос на 0,09% - до 637,65 пункта при объеме торгов 2,6 млн злотых (18,5 млн грн).
Среди индексных акций в "зеленой зоне" завершили торги бумаги "Овостара" (+2,02%), "Агротона" (+0,28%) и "Кернела" (+0,14%).
Тройку лидеров снижения составили бумаги KSG Agro (-1,82%), "Милкиленда" (-0,55%) и агрохолдинга ИМК (-0,47%).
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Подозреваемый за полученную неправомерную выгоду должен был обеспечить невмешательство ликвидаторов и других представителей ФГВ в порядок погашения банками обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам.
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