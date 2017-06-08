Фондовые рынки АТР изменились разнонаправленно 7 июня, китайский индекс резко вырос

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправлено в среду, трейдеры предпочли занять выжидательную позицию в преддверие важных для рынка событий.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов менее чем на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 снизился менее чем на 0,1%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,1%, южнокорейский KOSPI потерял 0,4%.

Внимание инвесторов направлено на парламентские выборы в Великобритании, которые пройдут 8 июня, в этот же день состоится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ)

Кроме того, в четверг бывший директор ФБР Джеймс Коми выступит перед Конгрессом США и ответит на вопросы, касающиеся возможного вмешательства президента Дональда Трампа в расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

"Трио событий", несущих в себе риски для рынка, "достаточно, чтобы трейдеры заняли выжидательную позицию", отмечается в обзоре OCBC Bank.

Снижение доходностей US Treasuries на фоне увеличения спроса на активы "тихой гавани" привело к падению котировок акций японских страховщиков в среду. Стоимость бумаг MS&AD Insurance Group опустилась на 1,7%.

Китайский рынок вырос после того, как 10 компаний КНР, имеющих листинг на бирже, обратили внимание своих сотрудников на рыночные сигналы о подъеме котировок акций в краткосрочной перспективе, пишет MarketWatch. Уведомления были сделаны для того, чтобы стимулировать сотрудников к покупке акций, которая позволила бы нивелировать их предыдущие потери, отмечает издание.

Австралийский рынок стабилизировался по итогам торгов на фоне позитивных статданных. ВВП Австралии в первом квартале 2017 года вырос на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 1,7% в годовом выражении, свидетельствуют официальные данные.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали увеличение ВВП на 0,3% в поквартальном и на 1,6% в годовом выражении.

Таким образом, экономика Австралии, где не было рецессии в последние 25 лет, продолжает расти, хотя и достаточно медленными темпами, отмечают эксперты.

