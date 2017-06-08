Биржи США закрылись в минусе на ожидании выборов в Великобритании и выступления Коми

Американские фондовые индексы завершили вторник снижением на фоне ожидания инвесторами парламентских выборов в Великобритании и выступления экс-главы ФБР Джеймса Коми в сенате, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA опустился на 0,23% - до 21136,23 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 0,33%, до 6275,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,28%, до 2429,33 пункта.

В четверг состоится выступление Коми в сенате по делу о "вмешательстве РФ" в выборы США. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Коми планирует подтвердить в сенате, что президент США Дональд Трамп оказывал на него давление, чтобы завершить расследование в отношении экс-помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.

Помимо этого, в четверг пройдут внеочередные всеобщие выборы в парламент Великобритании. После того, как граждане страны на референдуме проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, так называемый Brexit, премьер-министр страны Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем необходимо единство в политическом Лондоне.

По последним данным, популярность консерваторов в Великобритании снижается, и после внеочередных выборов до абсолютного большинства им не хватит 22 мест, свидетельствуют опубликованные во вторник данные очередного опроса компании YouGov. За консерваторов готовы проголосовать 42% избирателей, за лейбористов - 38%, за либерал-демократов - 9%. По прогнозу, Консервативная партия получит 304 места в парламенте (31 мая было 311), Лейбористская - 266 (было 255), Либерал-Демократическая - 12 (было 10).

"У нас много всего в четверг. Если говорить о днях, когда мы увидим наконец волатильность, я бы назвал четверг и пятницу", - заявил главный трейдер BNY ConvergEx Group Энтони Конрой (Anthony Conroy) агентству Рейтер.

Число открытых вакансий в США в апреле достигло рекордных 6,044 миллиона, тогда как инвесторы ожидали показателя в 5,725 миллиона.

Акции AppleAAPL выросли на 0,34% после падения на 1% в понедельник, связанного с презентацией компанией ряда новинок.