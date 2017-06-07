Фондовые индексы Украины 6 июня изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,24% - до 1001,18 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,12% - до 281,27 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,76 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 34,7 млн грн, в том числе акциями - 0,27 млн грн.

Среди индексных акций УБ выросли в цене бумаги "Донбассэнерго" (+1,27%), "Центрэнерго" (+0,47%) и "Мотор Сичи" (+0,39%).

Подешевели акции Райффайзен Банка Аваль (-1,37%) и "Укрнафты" (-1,17%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+1,34%) и "Центрэнерго" (-0,57%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник к 15:15 кв снизился на 0,26% - до 636,34 пункта при объеме торгов 8,6 млн злотых (60,2 млн грн).

В "индексной корзине" с отрицательной динамикой лидировали бумаги Coal Energy (-7,22%), "Милкиленда" (-3,26%) и агрохолдинга ИМК (-1,59%).

В "зеленой зоне" торговались только акции "Агротона" (+4,63%).

