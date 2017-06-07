Биржи АТР закрылись 6 июня разнонаправленно

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,34% - до 3102,13 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,55%, до 1810,80 пункта. Гонконгский Hang Seng Index прибавил 0,52% - до 25997,14 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,52% - до 5667,5 пункта. Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 0,95% - до 19979,90 пункта.

Корейские биржи во вторник закрыты в связи с национальным праздником. По итогам торгов понедельника корейский индекс KOSPI снизился на 0,13%, до 2368,62 пункта.

Влияние на торги индексов региона оказал главным образом рост мировых цен на нефть, который привел к удорожанию акций компаний энергетического сектора. Так, бумаги китайской Sinopec Shanghai Petrochemical подорожали на 0,31%, а Geo-Jade Petroleum - на 1,46%.

Снижению австралийского S&P/ASX 200 способствовали слабые данные внутренней статистики. Так, страна в первом квартале зафиксировала первый с 1975 года дефицит счета текущих операций, пишет агентство MarketWatch. На этом фоне, как отмечает агентство, брокеры ухудшили свои оценки экономического роста страны в первом квартале до самого низкого уровня с третьего квартала 2009 года.

Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов из-за укрепления иены. Японская национальная валюта росла на фоне увеличения спроса на безопасные активы из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке.