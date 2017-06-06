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Биржи США 5 мая закрылись в минусе на росте геополитической напряженности в мире
07:08 06.06.2017 |
Американские фондовые индексы по итогам торгов в понедельник снизились на фоне общей геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA уменьшился на 0,1% - до 21184,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite снизился на 0,16%, до 6295,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,12%, до 2436,10 пункта.
Вечером 3 июня в Лондоне произошел теракт - автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии.
В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.
Инвесторы также ждут выступления экс-главы ФБР Джеймса Коми в сенате 8 июня по делу о "вмешательстве РФ" в выборы США. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Коми планирует подтвердить в сенате, что президент США Дональд Трамп оказывал на него давление, чтобы завершить расследование в отношении экс-помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.
В четверг также состоится заседание ЕЦБ. Эксперты полагают, что регулятор сохранит все параметры монетарной политики без изменений, однако обсудит отказ от мер стимулирования экономики. В настоящее время базовая процентная ставка ЕЦБ находится на рекордно низком уровне 0%, ставка по депозитам находится на уровне минус 0,4%, а маржинальная ставка - на отметке 0,25%. ЕЦБ также выкупает активы с рынка в рамках программы количественного смягчения (QE) в объеме 60 миллиардов евро ежемесячно, начиная с апреля и по декабрь 2017 года.
Индекс деловой активности в сфере услуг США в мае опустился до 56,9% с апрельского уровня в 57,5%. Эксперты ожидали индикатор на уровне 57%. При этом данные по индексу занятости в секторе в стране оказались позитивными. Так, показатель увеличился до 57,8% с 51,4% месяцем ранее.
"Рынок находится в режиме ожидания. Мы торгуемся почти на исторических максимумах, сезон отчетностей почти закончился, и мы ожидаем ясности от центробанков", - цитирует агентство MarketWatchглаву 50 Park Investments Адама Сархана (Adam Sarhan).
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