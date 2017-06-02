Рынки АТР растут в пятницу, японский Nikkei поднялся выше 20000 пунктов впервые за 18 месяцев

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), за исключением китайского индикатора, растут в пятницу, следуя за динамикой американского рынка акций.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 1,7%, поднявшись выше отметки в 20000 пунктов впервые за 18 месяцев. Гонконгский Hang Seng вырос в ходе торгов на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%, южнокорейский KOSPI - на 1,1%, китайский Shanghai Composite потерял 0,3%.

Поддержку японскому рынку в пятницу оказывает ослабление иены относительно доллара США, толкающее вверх котировки акций местных экспортеров, пишет MarketWatch.

Стоимость бумаг Mitsubishi Electric подскочила на 5,3%, Yamaha Motor - на 4,9%, Fast Retailing - на 3,8%.

"Корпоративные прибыли довольно сильные как в Японии, так и в Европе, и в США. Политика центробанков предсказуема, они не хотят шоков, - отмечает аналитик IG Markets в Австралии Крис Уэстон. - Все это вместе создает довольно благоприятную картину".

Южнокорейский рынок растет в пятницу благодаря сильным статданным, поддержавшим доверие инвесторов на внутреннем рынки. Оценка роста ВВП Южной Кореи в первом квартале 2017 года была пересмотрена в сторону повышения - с 0,9% до 1,1%, максимального уровня с 2015 года. Подъем ускорился по сравнению с 0,5% в четвертом квартале прошлого года.

Сигналы усиления подъема ВВП, вероятно, повысят оптимизм трейдеров в отношении южнокорейской экономики на фоне избрания нового президента страны, отмечают эксперты.

Китайский рынок акций остается под давлением слабых статданных, опубликованных накануне, и продолжает снижаться в пятницу.

Как сообщалось, индекс деловой активности в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в мае 2017 года опустился ниже отметки в 50 пунктов - границы между снижением и ростом активности в промышленности - впервые за 11 месяцев.

Значение индекса уменьшилось до 49,6 пункта - минимума с июня 2016 года, по сравнению с 50,3 пункта в апреле.

Стоимость акций австралийского банка Macquarie выросла на 0,7%. Инвестбанк не исключает возможности переноса штаб-квартиры за пределы Австралии, чтобы избежать уплаты нового налога, планируемого властями страны, сообщила газета Australian Financial Review.

