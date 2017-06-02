Три основных индекса США поставили рекорд 1 июня на фоне внутренней статистики

Три основных американских фондовых индекса в четверг достигли рекордных уровней на фоне внутренней статистики по рынку труда и промышленности страны, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA вырос на 0,65% - до 21144,18 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 0,78%, до 6246,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,76%, до 2430,06 пункта.

Число рабочих мест в частных компаниях США в мае выросло на 253 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем апреля. Эти данные оказались выше прогнозов аналитиков, которые ожидали роста показателя лишь на 185 тысяч. Показатель предыдущего месяца был пересмотрен в сторону уменьшения - до 174 тысяч со 177 тысяч.

Индекс деловой активности в промышленности США в мае вырос до 54,9%, тогда как эксперты ожидали снижения показателя до 54,5% с апрельского уровня. Показатель выше отметки в 50% говорит о росте деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее спаде.

Между тем, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 27 мая, выросло на 13 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 248 тысяч. Аналитики ожидали роста лишь на 5 тысяч с первоначального показателя предыдущей недели - до 239 тысяч.

Инвесторы ждут пятничных данных минтруда США о рынке труда страны за май. Ожидается, что уровень безработицы сохранился на уровне апреля в 4,4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях увеличилось на 185 тысяч.

В целом пока статистика говорит об укреплении роста экономики США, в частности, указывая на улучшение ситуации на рынке труда страны, что является одним из главных условий для повышения ставки ФРС. По данным CME Group, трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на июньском заседании ФРС в 95,8%. Днем ранее такая вероятность оценивалась в 92,3%, а неделей ранее - в 87,7%.

"Я не могу предсказать будущее, но в целом условия не плохие. ФРС планирует повысить ставки, но они сделают это, чтобы стимулировать рост. Ожидания по прибылям растут, экономика растет", - сказал старший рыночный стратег Wells Fargo Funds Джон Мэнли (John Manley) агентству MarketWatch.