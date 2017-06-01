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Порошенко одобрил внедрение процедуры принудительной продажи и выкупа акций
16:31 01.06.2017 |
Президент Петр Порошенко подписал закон о принудительной продаже и выкупе акций.
Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини
Закон предусматривает внедрение в законодательное поле Украины процедур squeeze-out и sell-out (принудительный выкуп и принудительная продажа акций).
Предполагается, что данный закон позволит упростить процесс преобразования псевдо-ПАО в ЧАО и улучшит условия выхода из состава акционеров владельцев миноритарных пакетов акций, обеспечив им гарантию защиты прав и возможность получить средства за акции, продав их по рыночной цене не ниже той, по которой аккумулировал свой пакет мажоритарный акционер.
Также, по мнению авторов документа, он позволит повысить привлекательность приватизационных объектов для (иностранных) инвесторов.
Как сообщали Українські Новини, 23 марта Рада ввела законодательное определение договора между акционерами (корпоративного договора).
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