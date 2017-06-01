Биржи АТР 1 июня торгуются разнонаправленно на статистике из Японии и Китая

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в четверг разнонаправленно на данных статистики из Японии и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.06 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,51%, до 3101,37 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,97%, до 1790,70 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,35% - до 25749,34 пункта, корейский KOSPI - опускался на 0,19%, до 2343,02 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,05% - до 5727,60 пункта, а японский фондовый индекс Nikkei 225 - на 1,13%, до 19872,95 пункта.

Инвесторы реагируют на публикацию позитивной статистики по капитальным расходам Японии. Так, капитальные расходы в стране по итогам первого квартала в годовом выражении выросли на 4,5%. Аналитики при этом ожидали увеличения показателя на 3,9%.

"Внутренняя корпоративная активность становится все более сильной", - приводит агентство Блумберг слова старшего стратега Daiwa Securities Хидеюки Исигуро (Hideyuki Ishiguro).

Кроме того, по данным независимого исследования делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в мае замедлился и впервые за 11 месяцев упал ниже 50 пунктов. PMI в сфере промышленности Китая в мае, по версии Caixin, составил 49,6 пункта, что на 0,7 пункта ниже значений апреля. Издание отмечает, что хотя объемы производства в мае возросли, индекс деловой активности оказался самым низким за последние 11 месяцев, что обусловлено замедлением темпа роста новых заказов.

Трейдеры также продолжают отыгрывать статистику по индексу деловой активности в промышленном секторе экономики страны в мае. Ранее в среду государственное статистического бюро Китая сообщило, что индекс в мае составил 51,2 пункта, сохранившись на уровне апреля, что лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали замедление индекса в мае до 51 пункта.