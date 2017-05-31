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Рынок акций Украины завершил последние весенние торги в "зеленой зоне"
18:56 31.05.2017 |
Фондовый рынок Украины завершил торги в среду ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,49% - до 1004,4 пункта, индекс ПФТС - на 0,7%, до 279,71 пункта.
Объем торгов на УБ составил 6,45 млн грн, в том числе акциями 5,5 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 159,4 млн грн, в том числе акциями - 0,5 млн грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги "Центрэнерго" (+6,1%), "Укрнафты" (+0,67%) и "Мотор Сичи" (+0,47%).
Снизились в цене только акции "Донбассэнерго" (-2,16%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+1,17%) и "Центрэнерго" (+3,63%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду вырос на 0,39% - до 630,42 пункта при объеме торгов 4,3 млн злотых (30,1 млн грн).
Среди индексных акций тройку лидеров роста составили бумаги агрохолдинга ИМК (+2,58%), Coal Energy (+2,02%) и "Астарты" (+1,29%).
Снизились в цене акции KSG Agro (-3,57%), "Агротона" (-3,38%) и "Кернела" (-0,82%).
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