Биржи АТР завершили торги разнонаправленно на неоднозначном внешнем фоне

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды разнонаправленной динамикой на смешанном внешнем фоне: с одной стороны, инвесторы отреагировали на позитивную статистику по деловой активности в Китае, а с другой - на снижение мировых нефтяных цен.

Согласно данным торгов, Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite к закрытию вырос на 0,23% - до 3117,18 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снизился на 0,1%, до 1808,30 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,16% - до 25660,65 пункта, корейский KOSPI - вырос на 0,16%, до 2347,38 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,12% - до 5724,60 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 - опустился на 0,14%, до 19650,57 пункта.

По данным государственного статистического бюро КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в мае составил 51,2 пункта, сохранившись на уровне апреля. При этом аналитики прогнозировали снижение индекса в мае до 51 пункта. Таким образом, статистика оказалась немного лучше прогнозов. PMI в непроизводственном секторе экономики Китая в мае вырос до 54,5 пункта с 54 пунктов в апреле.

Значение показателя выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о ее спаде.

В то же время сдержало рост азиатских индексов снижение мировых нефтяных цен, вызванное новостями из Ливии. Как сообщила национальная нефтяная компания Ливии National Oil Corp. (NOC), производство нефти в стране выросло до 800 тысяч баррелей в сутки.

На этом фоне подешевели акции энергетических компаний. Бумаги крупнейшей энергетической компании Китая Sinopec упали в цене на 4,85%, а китайской государственной нефтяной корпорации China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) - на 1,33%.