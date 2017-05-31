Биржи США закрылись в минусе на фоне внутренней статистики

Американские фондовые индексы во вторник снизились после рекордов на фоне внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA уменьшился на 0,24% - до 21029,47 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 0,11%, до 6203,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,12%, до 2412,91 пункта.

В пятницу NASDAQ и S&P 500 обновили рекорды. В понедельник биржи США не работали.

Потребительские доходы в США в апреле увеличились на 58,4 миллиарда долларов, или на 0,4% по сравнению с мартом, расходы выросли на 53,2 миллиарда долларов, или на 0,4%. Данные полностью совпали с прогнозом аналитиков. Располагаемые доходы населения в США в апреле выросли на 0,4%, или на 56,5 миллиарда долларов. Реальные располагаемые доходы населения, выраженные с учетом стоимости доллара в 2009 году, выросли на 0,2% в месячном выражении.

При этом индекс доверия потребителей в США в мае снизился до 117,9 пункта с пересмотренного апрельского показателя в 119,4 пункта. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 119,8 пункта с первоначального апрельского уровня в 120,3 пункта.

Индекс состояния рынка жилья Case-Shiller в марте вырос на 5,9%, что стало для индикатора лучшим показателем с июля 2014 года.

Между тем, глава ФРБ Далласа Роберт Каплан в интервью CNBC заявил, что "некоторая коррекция" пойдет рынку на пользу, способствуя экономическому росту. Его коллега из Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал агентству Bloomberg, что Вашингтону просто необходимо выполнить свои обещания по налоговой реформе и регулированию. По мнению некоторых аналитиков, лишь проведение этих реформ будет способствовать сохранению индексов на нынешнем уровне.

Не порадовали инвесторов сообщения о том, что советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер на встрече с послом РФ якобы предложил установить секретный канал связи между Москвой и переходной командой Дональда Трампа, используя для этих целей российские дипломатические представительства в США. Также сообщалось, что Кушнер мог встречаться с главой российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым в декабре 2016 года, чтобы установить "прямую линию связи" с президентом РФ Владимиром Путиным вне существующих каналов. Белый дом заявил, что не намерен комментировать эту информацию, так как она основана на анонимных источниках и недоказанных фактах.

"Такое ощущение, что все просто ждут, когда закончится май и начнется июнь", - приводит агентство MarketWatch слова трейдера в Robert W. Baird Майкла Антонелли (Michael Antonelli).