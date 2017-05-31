Фондовые индексы Украины 30 мая изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 2,31% - до 989,63 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,09% - до 277,76 пункта.

Объем торгов на УБ составил 4,2 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Объем торгов на ПФТС составил 193,3 млн грн, в том числе акциями - 0,3 млн грн.

Среди индексных акций УБ наиболее выросли в цене бумаги Райффайзен Банка Аваль (+6,01%), "Укрнафты" (+1,2%) и "Мотор Сичи" (+0,97%).

Подешевели акции "Донбассэнерго" (-1,5%) и "Центрэнерго" (-0,1%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (-0,27%) и "Центрэнерго" (-0,2%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник просел на символические 0,01% - до 628 пунктов при объеме торгов 1,3 млн злотых (9,1 млн грн).

В "индексной корзине" наиболее подешевели бумаги "Милкиленда" (-5,35%), агрохолдинга ИМК (-0,29%) и "Кернела" (-0,26%).

В "зеленой зоне" завершили торги акции "Агротона" (+6,42%) и KSG Agro (+4,09%).

