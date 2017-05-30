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Объем биржевых контрактов с ценными бумагами вырос на 4,1% до 73,7 млрд гривен в январе-апреле
13:30 30.05.2017 |
Объем биржевых контрактов с ценными бумагами вырос на 4,12% до 73,68 млрд гривен в январе-апреле текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года (70,76 мрлд гривен).
Об этом говорится в данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передают Українські Новини.
По результатам торгов на организованном рынке объем биржевых контрактов с ценными бумагами в январе-апреле 2017 года составил 73,68 млрд гривен.
В течение января-апреля 2017 года по сравнению с данными аналогичного периода 2016 года объем биржевых контрактов с ценными бумагами на организаторах торговли увеличился на 4,12%, или на 2,92 млрд гривен (январь-апрель 2016 года - 70,76 млрд гривен).
Общий объем выпусков эмиссионных ценных бумаг, зарегистрированных НКЦБФР в январе-апреле 2017 года, составил 34,50 млрд гривен, что меньше на 6,94 млрд гривен по сравнению с соответствующим периодом 2016 (41,45 млрд гривен).
В течение января-апреля 2017 года комиссией зарегистрировано 37 выпусков акций на сумму 28,11 млрд гривен.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем зарегистрированных выпусков акций уменьшился на 5,82 млрд гривен.
Комиссией в течение января-апреля 2017 года зарегистрировано 10 выпусков облигаций предприятий на сумму 759,80 млн гривен.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем зарегистрированных выпусков облигаций предприятий уменьшился на 1,40 млрд гривен.
В течение января-апреля 2017 года объем выпусков инвестиционных сертификатов паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных комиссией, составлял 2,43 млрд гривен, что меньше на 524,40 млн гривен по сравнению с данными за аналогичный период 2016 года.
В течение января-апреля 2017 года объем выпусков акций корпоративных инвестиционных фондов, зарегистрированных комиссией, составлял 3,18 млрд гривен, что больше на 763,40 млн гривен по сравнению с данными за аналогичный период 2016 года.
С начала регистрации по состоянию на 30.04.2017 количество зарегистрированных корпоративных и паевых инвестиционных фондов составляла 2 262 институтов совместного инвестирования, из них: 492 - корпоративных инвестиционных фондов, 1 770 - паевой инвестиционный фонд.
Как сообщали Українські Новини, объем биржевых контрактов с ценными бумагами уменьшился на 17,21% до 236,95 млрд гривен в 2016 году по сравнению с 2015 годом.
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