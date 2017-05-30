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Рынок акций Украины завершил торги в понедельник ростом
18:49 29.05.2017 |
Фондовый рынок Украины завершил торги в понедельник ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 2,19% - до 967,26 пункта, индекс ПФТС - на 0,18%, до 278 пунктов.
Объем торгов на УБ составил 5 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 637,2 млн грн, в том числе акциями - 0,29 млн грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги Райффайзен Банка Аваль (+4,58%), "Укрнафты" (+2,45%) и "Донбассэнерго" (+2,26%).
Снизились в цене только акции "Мотор Сичи" (-0,32%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,18%) и "Центрэнерго" (+0,89%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник просел на 0,65% - до 628,06 пункта при объеме торгов 2,8 млн злотых (19,8 млн грн).
Среди индексных акций снизились в цене акции "Милкиленда" (-3,11%), "Астарты" (-1,85%) и KSG Agro (-1,82%).
В "зеленой зоне" завершили торги акции "Кернела" (+0,44%), "Агротона" (+0,31%) и агрохолдинга ИМК (+0,1%).
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