Рынок акций Украины завершил торги в понедельник ростом

Фондовый рынок Украины завершил торги в понедельник ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 2,19% - до 967,26 пункта, индекс ПФТС - на 0,18%, до 278 пунктов.

Объем торгов на УБ составил 5 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 637,2 млн грн, в том числе акциями - 0,29 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги Райффайзен Банка Аваль (+4,58%), "Укрнафты" (+2,45%) и "Донбассэнерго" (+2,26%).

Снизились в цене только акции "Мотор Сичи" (-0,32%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,18%) и "Центрэнерго" (+0,89%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник просел на 0,65% - до 628,06 пункта при объеме торгов 2,8 млн злотых (19,8 млн грн).

Среди индексных акций снизились в цене акции "Милкиленда" (-3,11%), "Астарты" (-1,85%) и KSG Agro (-1,82%).

В "зеленой зоне" завершили торги акции "Кернела" (+0,44%), "Агротона" (+0,31%) и агрохолдинга ИМК (+0,1%).

