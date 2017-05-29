Биржи АТР в основном растут 29 мая вслед за американскими индексами

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в основном с положительной динамикой в первый день рабочей недели на фоне достижения американскими фондовыми индексами NASDAQ и S&P 500 рекордных отметок по итогам торгов пятницы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.56 EET Гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index рос на 0,19% - до 25689,24 пункта, корейский KOSPI - на 0,15%, до 2359,56 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,52%, до 5721,7 пункта, а японский фондовый индекс Nikkei 225 - поднимался на 0,18%, до 19721,39 пункта.

Биржи материкового Китая в понедельник закрыты в связи с национальным праздником. По итогам торгов пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,07% - до 3110,06 пункта, а шэньчжэньской Shenzhen Composite - снизился на 0,1%, до 1810,11 пункта.

NASDAQ и S&P 500 обновили в пятницу рекорды на сильных данных статистики по ВВП США. По итогам торгов пятницы индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite вырос на 0,08%, до 6210,19 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,03%, до 2415,82 пункта. Реальный рост ВВП США в первом квартале 2017 года, согласно второй оценке, составил 1,2% в годовом выражении. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали роста ВВП на 0,9%. По первой оценке, рост экономики США в январе-марте составил 0,7%.

При этом азиатские рынки достаточно спокойно отреагировали на очередной пуск ракеты Северной Кореей. Утром в понедельник КНДР осуществила пуск баллистической ракеты с восточного побережья страны из района города Вонсан. Ракета пролетела 6 минут, преодолев расстояние в 450 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует ракету КНДР как средней или малой дальности типа "Скад".

"В то время как ситуация в Северной Корее остается напряженной, рынок привык к запускам ракет, общая волатильность также снижается", - цитирует агентство Рейтер стратега Bank of America Merrill Lynch Шусуке Ямада (Shusuke Yamada).