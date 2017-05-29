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NASDAQ и S&P 500 обновили рекорды перед длинными выходными
07:15 29.05.2017 |
Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики перед предстоящими в связи с национальным праздником длинными выходными, NASDAQ и S&P 500 обновили рекорды, свидетельствуют данные торгов.
В понедельник американские биржи будут закрыты в связи с Днем памяти.
Индекс DJIA снизился на 0,01% - до 21080,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite вырос на 0,08%, до 6210,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,03%, до 2415,82 пункта.
Для индекса S&P 500, таким образом, это стал уже 20-й рекорд в 2017 году. Накануне и S&P 500, и NASDAQ также достигли исторических максимумов на фоне сильных финансовых отчетов американских ритейлеров.
Объем заказов товаров длительного пользования в апреле снизился на 0,7%, до пятимесячного минимума. Однако эксперты ожидали еще большего падения - на 1%.
Согласно второй оценке минторга страны, реальный рост ВВП США в первом квартале 2017 года составил 1,2% в годовом выражении. Эти данные оказались лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали роста ВВП на 0,9%. По первой оценке рост экономики США в январе-марте составил 0,7%.
Между тем, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае, по окончательной оценке, вырос до 97,1 пункта с 97 пунктов в апреле. Аналитики прогнозировали рост индикатора до 97,5 пункта с апрельского уровня. Предварительная оценка составляла 97,7 пункта.
Инвесторы отмечают, что объем торгов в пятницу в целом был небольшим. "Это довольно типично для долгих выходных. Но это схема, которая в последние месяцы часто повторяется: даже если день спокойный с точки зрения новостей, рынок пугающе тихий. Единственное, что может заставить рынки двигаться - это политические новости", - сказал главный инвестспециалист Exencial Wealth Advisors Тим Кортни (Tim Courtney) агентству Рейтер.
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