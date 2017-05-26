Биржи АТР торгуются разнонаправленно на фоне решения по венскому соглашению

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются с разнонаправленной динамикой в пятницу после снижения цен на нефть более чем на 5%, на результатах встречи ОПЕК и стран, не входящих в картель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.43 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,07%, до 3110,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,11%, до 1813,86 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,06% - до 25616,26 пункта, корейский KOSPI - поднимался на 0,62%, до 2357,43 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,60%, до 5754,6 пункта, а японский фондовый индекс Nikkei 225 - на 0,53%, до 19708,37 пункта.

Как сообщает издание The Wall Street Journal, падение нефтяного рынка негативно отразилось на стоимости акций австралийских и японских компаний. Так, бумаги австралийской BHP Billiton Ltd дешевеют на 2,08%, Woodside Petroleum - на 2,59%, акции горнодобывающей Fortescue Metals Group снижаются в цене на 4,33%.

В четверг в Вене было решено продлить соглашение о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев на прежних условиях. Нефтяные цены отреагировали падением более чем на 5%. "Это был случай, когда вы покупаете на слухах, а продаете на фактах. То, что началось с малого, обернулось лавиной распродаж", - приводит издание комментарий старшего консультанта по работе с клиентами OM Financial Стюарта Ива (Stuart Ive).

ОПЕК договорилась 30 ноября прошлого года в Вене о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня для стабилизации нефтяных цен. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе РФ - на 300 тысяч. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

При этом, как добавляет газета, остальные биржи региона поддержал рост американских индексов. Так, индексы S&P 500 и NASDAQ Composite торговались в четверг на исторических максимумах, достигнув в ходе торгов наивысших значений в 2418,71 пункта и 6217,33 пункта соответственно. Ралли было вызвано реакцией инвесторов на данные протокола майского заседания ФРС США.