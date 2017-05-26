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Фондовые индексы S&P 500 и NASDAQ достигли рекордных уровней 25 мая на фоне отчетов ритейлеров
07:19 26.05.2017 |
Фондовые индексы S&P 500 и NASDAQ Composite по итогам четверга достигли исторических максимумов на фоне сильных финансовых отчетов американских ритейлеров, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA вырос на 0,34% - до 21082,95 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 0,69%, до 6205,26 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,44%, до 2415,07 пункта.
Акции Best Buy подорожали на 21,5% после сообщений о неожиданном росте сопоставимых продаж компании на 1,6%, тогда как эксперты ожидали снижения на 1,3%. Бумаги владельца Tommy Hilfiger PVH выросли на 4,82%, Sears - на 13,4% после отчета о первой за почти два года чистой прибыли компании.
Инвесторы продолжают отыгрывать опубликованные накануне протоколы майского заседаний ФРС, согласно которым некоторые члены регулятора выразили обеспокоенность по поводу низкой инфляции и других воспринимаемых негативно экономических данных. Они, в частности, выразили сомнение в стабилизации инфляции у целевого уровня в 2%, а также в улучшении ситуации на рынке труда. В ФРС указали на целесообразность скорого повышения процентных ставок, несмотря на то, что экономика страны слегка замедлилась в первом квартале.
"Акции выросли, чему, несомненно, способствовала вчерашняя публикация ФРС протоколов, подтверждающих, что процесс нормализации баланса будет очень продуманным и постепенным", - отметила инвестиционный стратег Allianz Global Investors Кристина Хупер (Kristina Hooper), чьи слова приводит агентство MarketWatch.
Цены на нефть к закрытию бирж США падали на 5% на фоне решения стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, продлить соглашение о сокращении добычи нефти на девять месяцев на прежних условиях, что не принесло рынку никаких сюрпризов.
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