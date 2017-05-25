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Рынок акций Украины завершил торги 25 мая в "красной зоне"
20:31 25.05.2017 |
Фондовый рынок Украины завершил торги в четверг умеренным снижением биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,18% - до 934,81 пункта, индекс ПФТС - на 0,08%, до 276,78 пункта.
Объем торгов на УБ составил 5,3 млн грн, в том числе акциями - 5 млн грн.
Объем торгов на ПФТС составил 76,2 млн грн, в том числе акциями - 0,3 млн грн.
Среди индексных акций УБ наиболее упали в стоимости бумаги "Укрнафты" (-1,23%), "Донбассэнерго" (-1,04%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,2%).
Повысить стоимость удалось только акциям "Мотор Сичи" (+0,09%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-0,4%) и "Мотор Сичи" (-0,15%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,49% - до 641,96 пункта при объеме торгов 2,28 млн злотых (15,5 млн грн).
В "индексной корзине" больше всех подешевели бумаги "Милкиленда" (-2,46%), KSG Agro (-1,85%) и "Астарты" (-1,43%).
Ростом стоимости завершили торги акции "Агротона" (+2,02%), "Овостара" (+1,05%) и "Кернела" (+0,03%).
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