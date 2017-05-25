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Фондовые индексы стран Азии выросли 25 мая, южнокорейский KOSPI подскочил до рекорда
14:02 25.05.2017 |
Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в четверг, при этом южнокорейский индекс обновил рекордный уровень.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился по итогам торгов на 0,7% - до 152,77 пункта.
Протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США обошелся без сюрпризов, укрепив уверенность инвесторов в том, что следующий подъем процентных ставок состоится в июне, сообщает Dow Jones.
Руководители Федрезерва в ходе майского заседания подтвердили намерение поднять ставку по федеральным кредитным средствам (federal fund rate) в скором времени, а также продолжили обсуждение плана сокращения объема активов на балансе.
"Большинство участников заседания согласились, что, если экономические данные будут соответствовать ожиданиям, дальнейший шаг в плане некоторого ужесточения монетарной политики станет целесообразным в скором времени", - говорится в протоколе.
В настоящее время рынок оценивает вероятность повышения стоимости кредитования в США в июне на уровне 83,1% против 78,5% в среду, свидетельствуют данные CME Group.
Японские индексы Nikkei 225 и Topix к закрытию рынка повысились соответственно на 0,4% и 0,2%.
Австралийский индикатор S&P/ASX 200 поднялся на 0,4%.
Выросли котировки бумаг горнодобывающих компаний, в том числе BHP Billiton - на 1,2%, Rio Tinto - на 1,4%, а также нефтепроизводителей, в частности, Woodside Petroleum - на 1,5%.
Южнокорейский Kospi к закрытию рынка подскочил на 1,1% и достиг рекорда после того, как ЦБ страны сохранил процентные ставки на минимальном в истории уровне по итогам десятого заседания подряд - 1,25% годовых.
"Смотря в будущее, мы сомневаемся в том, что изменение ставок встанет на повестку дня в ближайшее время, - полагает экономист по Азии Capital Economics Кристалл Тан. - Экономика показывает признаки улучшения, а значит нет никакой срочности для снижения ставок".
Китайский индекс Shanghai Composite увеличился по итогам торгов на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%, достигнув максимальной отметки с июля 2015 года.
Международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинг эмитента Гонконга по обязательствам в иностранной и национальной валютах до "Aa2" с "Aa1" и изменило прогноз на "стабильный" с "негативного".
Котировки акций Lenovo Group Ltd. по итогам торгов в Гонконге в четверг выросли на 3,7%. Второй по величине в мире производитель компьютеров сократил в январе-марте чистую прибыль на 41% - до $107 млн. Однако результат оказался лучше среднего прогноза аналитиков.
Кроме того, подорожали акции страховщиков, включая Ping An Insurance Group - на 3,4% и China Life Insurance - на 2%.
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