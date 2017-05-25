Индекс S&P 500 достиг рекордного уровня после публикации протоколов ФРС

Американские фондовые биржи в среду выросли на фоне публикации протокола майского заседания ФРС США, S&P 500 достиг рекордного уровня, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA увеличился на 0,36% - до 21012,42 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 0,4%, до 6163,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,25%, до 2404,39 пункта.

Согласно протоколу майского заседания, некоторые члены регулятора выразили обеспокоенность по поводу низкой инфляции и других воспринимаемых негативно экономических данных. Они, в частности, выразили сомнение в стабилизации инфляции у целевого уровня в 2%, а также улучшении ситуации на рынке труда.

При этом, исходя из документа, ФРС указал на целесообразность скорого повышения процентных ставок, несмотря на то, что экономика страны слегка замедлилась в первом квартале.

Продажи жилья в апреле снизились на 2,3%, оказавшись хуже ожиданий.

"Ранее в мае у нас был хороший отчет по рынку труда... Я думаю, раз майские данные в порядке, в июне возможно ужесточение (монетарной политики)", - приводит агентство Рейтер слова главного рыночного стратега JonesTrading Майкла О'Рурка (Michael O'Rourke).

Участники рынка также обратили внимание на отчет ювелирной компании Tiffany & Co, чистая прибыль которой по итогам первого квартала 2017-2018 финансового года, завершившегося 30 апреля, выросла на 6,1% - до 92,9 миллиона долларов, а выручка увеличилась на 0,93% и составила 899,6 миллиона долларов.

Сдерживали рост индексов новости из Азии. В среду Moody"s впервые с 1989 года понизило суверенный долгосрочный рейтинг Китая в национальной и иностранной валютах - с "Аа3" до "A1", а затем снизило рейтинг эмитента Гонконга в иностранной и национальной валютах до "Aa2" с "Aa1".