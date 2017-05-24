Биржи АТР торгуются разнонаправленно 24 мая после понижения агентством Moody's рейтинга Китая

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются с разнонаправленной динамикой в среду после понижения рейтинговым агентством Moody's суверенного рейтинга Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.11 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,36%, до 3050,94 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,04%, до 1790,27 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,15% - до 25365,26 пункта, корейский KOSPI - поднимался на 0,14%, до 2314,26 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,09%, достигая 5755,1 пункта, а японский фондовый индекс Nikkei 225 - рос на 0,54%, до 19710,89 пункта. Курс доллара к иене увеличивался до 111,84 иены за доллар со 111,79 иены на прошлых торгах.

Ранее в среду Moody's понизило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Китая в иностранной и местной валюте до "A1" с "Аа3", улучшив прогноз по нему до стабильного с негативного. Решение связано с ожиданием агентства, что в ближайшие годы финансовые возможности Китая несколько снизятся, а общий долг в экономике продолжит увеличиваться по мере замедления роста.

"Снижение рейтинга (Китая агентством - ред.) Moody's негативно повлияло на настроения инвесторов", - цитирует агентство Блумберг старшего инвестстратега Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Норихиро Фудзито (Norihiro Fujito).

Поддерживает котировки японских компаний небольшое ослабление иены к доллару. Укрепление американской валюты связано с предложением Белого дома по бюджету страны на 2018 год. Объем бюджета составляет 4,1 триллиона долларов, в прилагаемых прогнозах рост экономики оценивается в 3% ВВП ежегодно, начиная с 2021 года. Аналитики полагают, что документ дает инвесторам представление об улучшении ситуации в экономике.

Ослабление иены оказывает положительное влияние на японские экспортоориентированные компании, так как увеличивает их доходы от экспорта в национальной валюте. На этом фоне акции Panasonic дорожают на 1,24%, а бумаги Sony - на 1,09%.