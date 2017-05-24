Американские фондовые биржи во вторник выросли на фоне предложений Белого дома по бюджету страны, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA увеличился на 0,21% - до 20937,91 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite -на 0,08%, до 6138,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 -на 0,18%, до 2398,42 пункта.

Белый дом предложил в понедельник бюджет на 2018 финансовый год объемом в 4,1 триллиона долларов. В прилагаемых прогнозах рост экономики оценивается в 3% ВВП ежегодно, начиная с 2021 года. В 2017 году бюджет предполагает более скромные 2,3% роста, в 2018 году - 2,4%, в 2019 году - 2,7%. Бюджет также отличается оптимизмом по дефициту, ожидая недостачи финансирования в 3,15 триллиона долларов на ближайшие десять лет. Хотя бюджетное управление конгресса, которое просчитывает финансовый эффект правительственных инициатив, прогнозирует дефицит почти в 9,5 триллиона.

Между тем, продажи новых домов в США в апреле упали на 11,4% по сравнению с пересмотренным показателем марта - до 569 тысяч. При этом эксперты ожидали значительно меньшего снижения показателя - лишь на 1,5% по сравнению с первоначальным мартовским индикатором, до 610 тысяч. Показатель марта был пересмотрен в сторону увеличения - до 642 тысяч с 621 тысячи.

Инвесторы обратили внимание на новости из Манчестера. В понедельник вечером там во время концерта американской певицы Арианы Гранде произошел теракт. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести.

"Геополитический удар пугает и обескураживает, но реальность такова, что компании продолжают вести бизнес. Данные PMI еврозоны, достигшего максимума за шесть месяцев, позволяют предположить, что их экономика набирает обороты, и это хороший знак для мировых акций", - сказала агентству MarketWatch старший рыночный стратег Voya Financial Кэрин Кавано.