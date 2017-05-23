Биржи АТР преимущественно снижаются 23 мая после ралли в понедельник

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются во вторник утром в основном с негативной динамикой после ралли в ходе торгов предыдущего дня, вызванного ростом цен на нефть, и на росте курса иены, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.59 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,10%, до 3072,67 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,86%, до 1812,43 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,28% - до 25461,43 пункта, корейский KOSPI - на 0,93%, до 2325,39 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,21%, достигая 5759,10 пункта, а японский фондовый индекс Nikkei 225 - на 0,06%, до 19666,34 пункта.

Биржи АТР снижаются в рамках коррекции после ралли в понедельник, вызванного увеличением цен на нефть. Удорожание нефти в среднем на 1% в понедельник вызвано ожиданиями продления нефтепроизводителями соглашения о сокращении добычи "черного золота". Вопрос о продлении соглашения будет рассматриваться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая в Вене, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая. Ожидается, что соглашение будет продлено на девять месяцев.

Негативное влияние на японский фондовый индекс Nikkei 225 оказало укрепление иены. По состоянию на 8.00 EET курс доллара к иене снижался до 111,16 иены за доллар со 111,30 иены на прошлых торгах. Рост курса иены уменьшает доходы японских экспортоориентированных компаний в национальной валюте. Укрепление японской валюты вызвано ростом спроса на безопасные активы в связи с происшествием в Великобритании.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", по предварительным данным, произошел теракт. По информации полиции, 19 человек погибли, около 50 получили ранения. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которого стали более 50 человек.

При этом атака мало повлияла на остальные индексы, считают аналитики. "Атака в Манчестере не повлияла на рынок. Это имело слабое воздействие", - приводит газета The Wall Street Journal слова замглавы отдела торговли в АТР Saxo Capital Markets Тарека Хоршаниа (Tareck Horchani).