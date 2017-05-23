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Рынок акций Украины начал торговую неделю умеренным ростом
19:35 22.05.2017 |
Фондовый рынок Украины начал торги в понедельник умеренным ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,09% - до 930,85 пункта, индекс ПФТС - на 0,05%, до 278,37 пункта.
Объем торгов на УБ составил 5,9 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 21,5 млн грн, в том числе акциями - 0,26 млн грн.
Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Райффайзен Банка Аваль (+0,72%), "Укрнафты" (+0,53%) и "Мотор Сичи" (+0,14%).
Снизились в цене акции "Донбассэнерго" (-1,95%) и "Центрэнерго" (-0,29%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,29%) и "Мотор Сичи" (+0,18%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 0,4% - до 637,52 пункта при объеме торгов 1,65 млн злотых (11,22 млн грн).
В "индексной корзине" подешевели бумаги "Агротона" (-2,24%), "Кернела" (-1,5%) и "Астарты" (-0,11%).
Ростом стоимости завершили торги акции KSG Agro (+3,69%), Coal Energy (+2,13%) и "Овостара" (+2,17%).
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