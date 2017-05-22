Биржи АТР в основном растут 22 мая на удорожании нефти

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в основном с положительной динамикой на фоне роста цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.37 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,39%, до 3078,69 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,72%, до 1840,33 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,96% - до 22418,82 пункта, корейский KOSPI - на 0,43%, до 2298,32 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,76%, достигая 5770,9 пункта, а японский фондовый индекс Nikkei 225 - на 0,39%, до 19666,41 пункта.

"Черное золото" дорожает в понедельник примерно на 0,7% на фоне ожидания инвесторами продления странами, входящими и не входящими в ОПЕК, соглашения о сокращении добычи нефти. Ранее в понедельник стоимость нефти марки Brent впервые с 19 апреля поднялась выше отметки в 54 доллара за баррель.

В субботу министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что все участники венского соглашения согласны продлить срок его действия до конца первого квартала 2018 года, сообщило агентство Блумберг. Министр также уточнил, что, по его мнению, продление соглашения до конца первого квартала 2018 года поможет достичь цели сокращения коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире до среднего пятилетнего уровня.

На этом фоне стоимость акций китайской государственной нефтяной корпорации China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) росла на 0,77%, а австралийской Oil Search - на 2%.

Сдерживает положительную динамику на азиатских рынках сохраняющаяся нестабильность на Корейском полуострове. В понедельник КНДР заявила об успешном пуске ракеты "Пуккыксон-2", которая впервые была опробована в феврале и является наземной модификацией баллистической ракеты подводных лодок (БПЛА). Ракета пролетела 500 километров и упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова.