Биржи США 19 мая закрылись в плюсе на фоне отчетов компаний

Американские фондовые биржи в пятницу выросли на фоне хороших корпоративных отчетов и снижения уровня тревоги инвесторов по поводу политической неопределенности в стране, свидетельствуют данные торгов.

Ииндекс DJIA увеличился на 0,69%, до 20804,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 0,47%, до 6083,70 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,68%, до 2381,73 пункта.

Ранее инвесторы опасались за внутриполитическую ситуацию в США после сообщений об увольнении главы ФБР и публикаций после переговоров президента США Дональда Трампа с главой МИДа России Сергеем Лавровым. Газета New York Times заявила, что Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, Белый дом это отрицает.

В свою очередь, по данным Washington Post, Трамп поделился с главой МИД РФ во время их встречи в Вашингтоне сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке ИГ.

"За последние пару дней новостной цикл спустился со стадии адского пламени до обычного огонька, что позволило рынкам успокоиться", - приводит агентство MarketWatch слова главы Hartford Funds Investment Consulting Group Тома Сиомадеса (Tom Siomades).

Росту индексов способствовали сообщения о росте квартальных доходов таких компаний, как Autodesk, Deere&Co и Росс Stores.

Также участники рынка обратили внимание на заявление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда (James Bullard), поставившего под сомнение необходимость повышения регулятором базовой процентной ставки на заседании в июне.