Финансовые новости
- |
- 19.05.17
- |
- 10:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи АТР торгуются разнонаправленно 19 мая после снижения вслед за ростом бирж США
08:21 19.05.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются без единой динамики в пятницу, восстанавливаясь на росте бирж США после снижения в четверг, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.57 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,05%, до 3088,46 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,18%, до 1852,59 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,31% - до 25215,45 пункта, корейский KOSPI - на 0,23%, до 2292,02 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,26%, достигая 5723,40 пункта, а японский фондовый индекс Nikkei 225 увеличивался на 0,13%, до 19580,21 пункта.
Инвесторы реагируют на рост американских бирж, вызванный сильной внутренней статистикой страны. Число первичных заявок на пособие по безработице в США, как сообщает министерство труда, за неделю, завершившуюся 13 мая, снизилось на 4 тысячи с показателя предыдущей недели и составило 232 тысячи. Аналитики ожидали, напротив, роста на 4 тысячи с показателя предыдущей недели - до 240 тысяч. Данные статистики вызвали рост бирж США, что оказало влияние на рынки АТР, которые перешли к восстановлению после снижения днем ранее.
Биржи АТР по результатам торгов четверга закрылись в минусе на беспокойстве трейдеров относительно политики президента США Дональда Трампа. Газета New York Times выступила во вторник с утверждением, что Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, Белый дом это отрицает.
За день до этой публикации издание Washington Post рассказало, что Трамп поделился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время их встречи в Вашингтоне сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке ИГ. В Белом доме назвали публикацию лживой.
Как считает рыночный стратег IG Цзиньгуя Пан (Jingyi Pan), мнение которого приводит агентство Рейтер, инвесторы АТР проявили осторожность, в то время как биржи США смогли перейти к умеренному восстановлению.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Альтернатива 1С: Чем украинский бизнес может заменить российскую систему бухучета
|Попытка отобрать у Ахметова "Укртелеком" растянется на годы
|Трамп-болтун, или Почему длинный язык не вредит президенту США
|Удастся ли обвинить Дональда Трампа в препятствовании правосудию?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ продал 18 мая банкам депозитные сертификаты на 7 962 млн гривен
|18 мая объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $36,4 млн до $130,9 млн
|Смолий заявляет, что Порошенко не предлагал ему стать постоянным главой Нацбанка
|Цена золота снижается 19 мая после публикации статистики по рынку труда США
|Доллар дешевеет к мировым валютам 19 мая из-за сомнений по поводу выполнения Трампом планов
|Биржи АТР торгуются разнонаправленно 19 мая после снижения вслед за ростом бирж США
Это интересно
|Еврокомиссия оштрафовала Facebook на 110 млн евро за сокрытие информации по сделке с WhatsApp
|Что хорошего может быть в том, чтобы во всеуслышание заявлять о своих самых ужасных провалах и промахах?
|В Гонконге продали самый дорогой участок земли в мире
|Флагманский смартфон HTC U11 представлен официально: Android 7.1, многослойный стеклянный корпус и передовая камера
|HP представила компьютер с крупнейшим объемом памяти
|Бриллиантовые серьги проданы на аукционе "Сотбис" за рекордные 57 млн долларов
|Франция оштрафовала Facebook за злоупотребление данными пользователей