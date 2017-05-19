Биржи АТР торгуются разнонаправленно 19 мая после снижения вслед за ростом бирж США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются без единой динамики в пятницу, восстанавливаясь на росте бирж США после снижения в четверг, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.57 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,05%, до 3088,46 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,18%, до 1852,59 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,31% - до 25215,45 пункта, корейский KOSPI - на 0,23%, до 2292,02 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,26%, достигая 5723,40 пункта, а японский фондовый индекс Nikkei 225 увеличивался на 0,13%, до 19580,21 пункта.

Инвесторы реагируют на рост американских бирж, вызванный сильной внутренней статистикой страны. Число первичных заявок на пособие по безработице в США, как сообщает министерство труда, за неделю, завершившуюся 13 мая, снизилось на 4 тысячи с показателя предыдущей недели и составило 232 тысячи. Аналитики ожидали, напротив, роста на 4 тысячи с показателя предыдущей недели - до 240 тысяч. Данные статистики вызвали рост бирж США, что оказало влияние на рынки АТР, которые перешли к восстановлению после снижения днем ранее.

Биржи АТР по результатам торгов четверга закрылись в минусе на беспокойстве трейдеров относительно политики президента США Дональда Трампа. Газета New York Times выступила во вторник с утверждением, что Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, Белый дом это отрицает.

За день до этой публикации издание Washington Post рассказало, что Трамп поделился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время их встречи в Вашингтоне сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке ИГ. В Белом доме назвали публикацию лживой.

Как считает рыночный стратег IG Цзиньгуя Пан (Jingyi Pan), мнение которого приводит агентство Рейтер, инвесторы АТР проявили осторожность, в то время как биржи США смогли перейти к умеренному восстановлению.