Биржи США закрылись ростом 18 мая после публикации сильных статданных

Американские фондовые индексы после резкого снижения накануне завершили четверг ростом на фоне сильной статистики по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA увеличился на 0,27%, до 20663,02 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,73%, до 6055,13 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,37%, до 2365,72 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 мая, снизилось на 4 тысячи с показателя предыдущей недели и составило 232 тысячи. Аналитики ожидали, напротив, роста на 4 тысячи с показателя предыдущей недели - до 240 тысяч.

Производственный индекс Филадельфии в мае подскочил до 38,8 пункта с 22 пунктов месяцем ранее. Инвесторы ожидали снижения показателя до 19,6 пункта.

В то же время участники рынка сохраняют обеспокоенность по поводу возможности проведения обещанной налоговой реформы в США и других экономических инициатив президента США Дональда Трампа после сообщений об увольнении главы ФБР и публикаций после переговоров Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым. "Люди хотят понять, что там вообще происходит", - приводит агентство Рейтер слова старшего вице-президента Wedbush Securities в Сан-Франциско Стефена Массоки (Stephen Massocca).

Акции телекоммуникационной компании Cisco снизились на 7,21% после сообщений о снижении выручки по итогам третьего квартала 2016-2017 финансового года, а также планах уволить 1100 работников. Бумаги крупнейшей в мире розничной торговой сети, американской Wal-Mart Stores, подорожали на 3,22% после публикации отчета о квартальной прибыли, оказавшейся лучше прогнозов экспертов (показатель снизился на 1,3%, до 3,039 миллиарда долларов).