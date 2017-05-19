Фондовые индексы Украины 18 мая вновь изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в четверг вновь изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,13% - до 930,79 пункта, индекс ПФТС просел на 0,09% - до 277,94 пункта.

Объем торгов на УБ составил 14,3 млн грн, в том числе акциями 4,17 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 60,3 млн грн, в том числе акциями - 0,5 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали акции Райффайзен Банка Аваль (+0,36%) и "Центрэнерго" (+0,23%). Снизились в цене акции "Донбассэнерго" (-0,34%) и "Мотор Сичи" (-0,27%).

На ПФТС прошли сделки с акциями "Центрэнерго" (-0,82%) и "Мотор Сичи" (+0,22%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,06% - до 636,8 пункта при объеме торгов почти 5 млн злотых (34 млн грн).

Среди индексных акций подорожали только бумаги "Кернела" (+0,98%).

С отрицательной динамикой лидировали бумаги KSG Agro (-6,55%), Coal Energy (-5%) и агрохолдинга ИМК (-1,87%).

