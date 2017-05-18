Фондовые индексы АТР снизились 18 мая вслед за рынком акций США

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко снизились в четверг после падения индексов США и Европы накануне на фоне политического кризиса в США.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific упал по итогам торгов на 0,7%, максимальными темпами с 6 апреля.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%, китайский Shanghai Composite - 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,8%, южнокорейский KOSPI - 0,3%.

Накануне СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп якобы просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Ранее сообщалось, что президент передал секретные разведданные министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Некоторые представители Демократической партии призывают начать процедуру импичмента в отношении президента, однако эксперты отмечают, что такая инициатива едва ли наберет необходимые две трети голосов в Палате представителей, которая контролируется республиканцами.

"Рынок ожил по мере роста волатильности, что наверняка обрадует многих "медведей", - заявил старший аналитик IG Markets Крис Вестон. - До этого многие индексы находились на многолетних, если не на исторических, максимумах, и сегодня многих инвесторов ждет непростой день на бирже".

Кроме того, участники рынка оценивают статданные из Японии и Австралии.

Как сообщалось, ВВП Японии в первом квартале 2017 года вырос по итогам пятого квартала подряд - это самый длительный период непрерывного экономического подъема в стране с 2006 года. Объем ВВП в январе-марте увеличился на 2,2% в годовом выражении, темпы роста стали максимальными за год. Оценка подъема ВВП за четвертый квартал прошлого года также была пересмотрена в сторону повышения - до 1,4% с 1,2%.

Также власти Австралии неожиданно сообщили, что уровень безработицы в стране упал в апреле до 5,7% с 5,9% в марте, тогда как аналитики в целом не ожидали изменения показателя. Рост числа трудоустроенных австралийцев составил 37,4 тыс. человек против прогноза в 5 тыс.

Акции японских банков резко подешевели в четверг: стоимость бумаг Mitsubishi UFJ Financial упала на 4,1%, Sumitomo Mitsui - на 2,9%, Mizuho - на 2,3%.

Котировки бумаг тайваньских поставщиков электронных деталей для Apple Hon Hai Precision (более известная как Foxconn) и Pegatron Corp. снизились соответственно на 1% и 2,1% на новости, что производитель микрочипов Qualcomm подал на них в суд, обвинив в неуплате роялти за свои технологии.

Капитализация китайского мобильного оператора China Unicom снизилась на 3,2%. Компания провела расследование и обнаружила, что ее подразделение в Шэньси завышало показатели прибыли.

Тем временем, акции крупнейшей интернет компании Азии - Tencent Holdings - выросли в цене на 1,6%. После закрытия рынков в среду Tencent объявила об увеличении чистой прибыли в первом квартале 2017 года до рекордного уровня.