Индексы США 17 мая продемонстрировали максимальное за 8 месяцев падение

Американские фондовые индексы в среду снизились на 1,8-2,6% на фоне обеспокоенности инвесторов внутриполитической ситуацией в США после сообщений об увольнении главы ФБР и публикаций после переговоров президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA опустился на 1,78%, до 20606,93 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 2,57%, до 6011,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,82%, до 2357,03 пункта. Падение стало для индексов максимальным с сентября прошлого года.

Газета New York Times во вторник написала, что президент США Дональд Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Белый дом отрицает эти утверждения. Трамп уволил Коми на прошлой неделе, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности. Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

Издание Washington Post, в свою очередь, выступило с утверждением, что Трамп на прошлой неделе на встрече в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поделился некой информацией, которая "подвергла риску критически важный источник разведывательной информации" о группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ). В Белом доме заявили, что публикация является лживой.

"На базовом уровне инвесторы постоянно оценивают вероятность налоговой и регуляторной реформ, вкладываясь в рынок. Каждый раз, когда возникает вопрос о сроках их ввода, рынок обычно продает, потому что это добавляет риски", - приводит агентство MarketWatch слова директора по торговле Wedbush Securities Яна Винера (Ian Winer).