Финансовые новости
- |
- 18.05.17
- |
- 19:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Индексы США 17 мая продемонстрировали максимальное за 8 месяцев падение
07:23 18.05.2017 |
Американские фондовые индексы в среду снизились на 1,8-2,6% на фоне обеспокоенности инвесторов внутриполитической ситуацией в США после сообщений об увольнении главы ФБР и публикаций после переговоров президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA опустился на 1,78%, до 20606,93 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 2,57%, до 6011,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,82%, до 2357,03 пункта. Падение стало для индексов максимальным с сентября прошлого года.
Газета New York Times во вторник написала, что президент США Дональд Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Белый дом отрицает эти утверждения. Трамп уволил Коми на прошлой неделе, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности. Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.
Издание Washington Post, в свою очередь, выступило с утверждением, что Трамп на прошлой неделе на встрече в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поделился некой информацией, которая "подвергла риску критически важный источник разведывательной информации" о группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ). В Белом доме заявили, что публикация является лживой.
"На базовом уровне инвесторы постоянно оценивают вероятность налоговой и регуляторной реформ, вкладываясь в рынок. Каждый раз, когда возникает вопрос о сроках их ввода, рынок обычно продает, потому что это добавляет риски", - приводит агентство MarketWatch слова директора по торговле Wedbush Securities Яна Винера (Ian Winer).
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада отменила возможность пересчета срока тюремного заключения по "закону Савченко"
|Градсовет Киева выбрал проект развязки на Шулявке со сносом "Большевика"
|Украинцы держат вне банков более 300 миллиардов гривень
|О дефиците СУГ и росте цен до июня пока можно забыть
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Результаты торгов на межбанке 18.05.2017
|Депозитные ставки для физлиц 18.05.17
|Фондовые индексы АТР снизились 18 мая вслед за рынком акций США
|Курс фунта стерлингов 18 мая поднялся выше $1,3 впервые с сентября на сильных статданных
|НБУ оценивает расходы на обеспечение денежного оборота в 1,3 млрд гривен в 2016
|НБУ продал 17 мая банкам депозитные сертификаты на 10 189 млн гривен
Это интересно
|Флагманский смартфон HTC U11 представлен официально: Android 7.1, многослойный стеклянный корпус и передовая камера
|HP представила компьютер с крупнейшим объемом памяти
|Бриллиантовые серьги проданы на аукционе "Сотбис" за рекордные 57 млн долларов
|Франция оштрафовала Facebook за злоупотребление данными пользователей
|Сауна, пинг-понг, гамак: каким должен быть современный офис?
|SpaceX доставила на орбиту один из крупнейших спутников связи
|Умные холодильники Samsung Family Hub 2.0 получили поддержку голосового помощника Bixby