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Украинские биржевые индексы в среду вновь изменились разнонаправленно
19:12 17.05.2017 |
Фондовые индексы Украины в среду вновь изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,15% - до 929,55 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,29% - до 278,19 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7 млн грн, в том числе акциями - 5,7 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 628,4 млн грн, в том числе акциями - 0,29 млн грн.
Среди индексных акций УБ снизились в цене бумаги Райффайзен Банка Аваль (-2,5%) и "Центрэнерго" (-1,04%).
Подорожали акции "Мотор Сичи" (+2,47%), "Укрнафты" (+1,38%) и "Донбассэнерго" (+0,44%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+2,21%) и "Центрэнерго" (-0,34%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 1,29% - до 636,4 пункта при объеме торгов 4,6 млн злотых (31,28 млн грн).
В "индексной корзине" наиболее подешевели бумаги KSG Agro (-7,05%), "Агротона" (-6,49%) и "Астарты" (-1,02%).
В "зеленой зоне" торги завершили только акции Coal Energy (+1,01%).
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