Биржи АТР закрылись в основном в минусе на опасениях по поводу политики Трампа

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно негативной динамикой из-за беспокойства инвесторов по поводу политики президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,27% - до 3104,44 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite вырос на 0,13%, до 1867,68 пункта. Гонконгский Hang Seng Index потерял 0,17% - до 25293,08 пункта, корейский KOSPI - 0,1%, до 2293,08 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,1%, до 5786 пунктов, а японский Nikkei 225 - на 0,53%, до 19814,88 пункта.

Тревога участников рынка вызвана действиями Трампа. Во вторник газета New York Times выступила с утверждением, что президент США просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника президента по нацбезопасности Майкла Флинна, Белый дом это отрицает.

Кроме того, газета Washington Post ранее выступила с утверждением, что Трамп на прошлой неделе поделился с министром иностранным дел РФ Сергеем Лавровым сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке (ИГ). В Белом доме заявили, что публикация Washington Post является лживой.

Беспокойства инвесторов связаны с "беспорядками в Вашингтоне, которые продолжили вызывать сомнения в способности администрации Трампа добиться прогресса в политике", отмечает агентство Market Watch.