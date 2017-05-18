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NASDAQ во вторник 16 мая обновил рекорд
07:28 17.05.2017 |
Американские фондовые биржи во вторник не продемонстрировали единой динамики на фоне внутренних статданных и политической неопределенности в стране, NASDAQ обновил рекорд, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA снизился на 0,01%, до 20979,75 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite вырос на 0,33%, до 6169,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,07%, до 2400,67 пункта.
Промышленное производство в США в апреле в месячном выражении увеличилось на 1%, что стало самым высоким темпом роста с февраля 2014 года, тогда как аналитики ожидали роста показателя на 0,4%. Загрузка промышленных мощностей в апреле составила 76,7%. Таким образом, индикатор оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших его на уровне 76,3%.
Реальный рост ВВП страны в первом квартале, согласно первой оценке, составил 0,7% в годовом выражении, при этом прогноз составлял 1,2%. Потребительские цены в стране в годовом выражении в апреле выросли на 2,2%, а в месячном - на 0,2%; аналитики ожидали инфляцию на уровне 2,3% в годовом выражении, а в месячном - 0,2%.
Инвесторы также обратили внимание на новости о том, президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме поделился с министром иностранным дел РФ Сергеем Лавровым сверхсекретной информацией о запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России). В Белом доме заявили, что соответствующая публикация Washington Post является лживой, а госсекретарь США Рекс Тиллерсон, слова которого передал телеканал CNN, заявил, что на встрече обсуждались "общие усилия и угрозы, связанные с терроризмом". При этом сам Трамп заявил в своем Twitter-аккаунте, что имел полное право делиться c РФ информацией о терроризме и безопасности авиаполетов в ходе переговоров.
"Это сочетание прибылей и оказавшихся лучше прогнозов данных по промпроизводству, а также опасений по поводу будущих экономических данных и того факта, что розничные продажи по прежнему слабые", - сказала инвестиционный стратег Edward D. Jones Кейт Уэрн (Kate Warne) агентству Рейтер.
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