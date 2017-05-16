Биржи АТР 16 мая закрылись в плюсе, кроме Гонконга, вслед за ростом цен на нефть

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Гонконга, завершили торги вторника, последовав за динамикой мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,74% - до 3112,96 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,09%, до 1865,27 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,14% - до 25335,94 пункта, корейский KOSPI - увеличился на 0,20%, до 2295,33 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,21% - до 5850,5 пункта, а японский Nikkei 225 - на 0,25%, до 19919,82 пункта.

"Цены на нефть привели к новому росту цен акций энергетических компаний в ходе азиатских торгов во вторник после того, как Россия и Саудовская Аравия сообщили, что они могли бы продлить соглашение о сокращении добычи", - пишет агентство Франс Пресс.

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью его продления, которое будет рассматриваться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая.

Ранее в совместном заявлении Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха было сказано о том, что две эти страны 24-25 мая предложат остальным продлить соглашение на действующих условиях на девять месяцев - до 1 апреля 2018 года.

"Комментарии из Саудовской Аравии и России поднимают цены вверх, но я сомневаюсь, что стоимость нефти достигнет новых уровней", - приводит агентство слова аналитика Samsung Futures в Сеуле Хон Сун Ки (Hong Sung Ki).