Финансовые новости
- |
- 16.05.17
- |
- 16:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи АТР 16 мая закрылись в плюсе, кроме Гонконга, вслед за ростом цен на нефть
13:56 16.05.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Гонконга, завершили торги вторника, последовав за динамикой мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,74% - до 3112,96 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,09%, до 1865,27 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,14% - до 25335,94 пункта, корейский KOSPI - увеличился на 0,20%, до 2295,33 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,21% - до 5850,5 пункта, а японский Nikkei 225 - на 0,25%, до 19919,82 пункта.
"Цены на нефть привели к новому росту цен акций энергетических компаний в ходе азиатских торгов во вторник после того, как Россия и Саудовская Аравия сообщили, что они могли бы продлить соглашение о сокращении добычи", - пишет агентство Франс Пресс.
ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью его продления, которое будет рассматриваться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая.
Ранее в совместном заявлении Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха было сказано о том, что две эти страны 24-25 мая предложат остальным продлить соглашение на действующих условиях на девять месяцев - до 1 апреля 2018 года.
"Комментарии из Саудовской Аравии и России поднимают цены вверх, но я сомневаюсь, что стоимость нефти достигнет новых уровней", - приводит агентство слова аналитика Samsung Futures в Сеуле Хон Сун Ки (Hong Sung Ki).
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Находка для шпиона. Что Трамп разболтал Лаврову и Кисляку и чем это ему грозит
|Исполнительная служба Украины открыла производство по взысканию штрафа АМКУ с "Газпрома" и ареста его имущества
|Высший хозсуд отказал "Газпрому" в отмене штрафа АМКУ 172 млрд гривен
|Порошенко ввел в действие санкции против 1700 компаний и физлиц, в том числе "Вконтакте" и "Одноклассников"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
|Доллар к мировым валютам 16 мая достиг минимума со дня избрания Трампа президентом США
|Биржи АТР 16 мая закрылись в плюсе, кроме Гонконга, вслед за ростом цен на нефть
|НБУ продал 15 мая банкам депозитные сертификаты на 10 781 млн гривен
|Курсы валют по карточным операциям на 16 мая
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 15.05.2017
Это интересно
|Enel и Nissan запускают проект двухстороннего использования электромобилей
|Toyota профинансирует создание летающего автомобиля
|Ford задумал перенести управление коробкой передач на руль
|Создатели вируса WannaCry получили в качестве выкупа $42 тысячи
|"Случайный герой" рассказал, как он остановил вирус WannaCry
|Смартфоны, заряжаемые за пять минут, не за горами
|Илон Маск показал процесс тестирования транспортной платформы для туннелей The Boring Company