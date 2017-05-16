NASDAQ и S&P 500 поставили рекорд 15 мая на фоне роста цен на нефть

Американские фондовые индексы в понедельник выросли вслед за ценами на нефть, NASDAQ Composite и S&P 500 обновили исторические максимумы, свидетельствуют данные торгов.

Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,46%, до 6149,67 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,48%, до 2402,32 пункта, а индекс DJIA - на 0,41%, до 20981,94 пункта,

Мировые цены на нефть к завершению торгов в США росли на 2% на ожиданиях инвесторов продления прошлогодней сделки стран ОПЕК и не входящих в картель производителей о сокращении добычи нефти. Вопрос о пролонгации соглашения будет обсуждаться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая. Ранее стало известно, что Россия и Саудовская Аравия предложат продлить соглашение на действующих условиях на девять месяцев - до 1 апреля 2018 года.

"Картина на рынке нефти не меняется. Мы все еще имеем дело с большим ее количеством, и США осуществляет поставки скачками. Когда нефть достигает определенной цены, на рынок выходят производители из США", - приводит агентство MarketWatch слова президента Tower Bridge Advisors Мариса Огга (Maris Ogg).

Инвесторы также обратили внимание на новости из Северной Кореи об осуществлении пуска ракеты в минувшие выходные. Утром в понедельник Северная Корея официально подтвердила, что проведенный в воскресенье пуск баллистической ракеты был успешным.

Производственный индекс Нью-Йорка в апреле впервые после президентских выборов в США показал отрицательное значение и составил минус 1, тогда как аналитики ожидали роста показателя до 8 пунктов.

Индекс настроения строителей жилой недвижимости (National Association of Home Builders) в мае оказался лучше прогнозов и составил 70 пунктов, в то время как эксперты прогнозировали показатель в 68 пунктов.