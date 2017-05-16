Фондовые индексы Украины 15 мая изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) упал на 1,45% - до 993,88 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,13% - до 276,52 пункта.

Объем торгов на УБ составил 12,1 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Объем торгов на ПФТС составил 43 млн грн, в том числе акциями - 0,28 млн грн.

Среди индексных акций УБ подешевели бумаги Райффайзен Банка Аваль (-3,74%), "Донбассэнерго" (-3,71%) и "Центрэнерго" (-1,27%).

Подорожали акции "Укрнафты" (+1,42%) и "Мотор Сичи" (+0,52%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,76%) и "Мотор Сичи" (+0,36%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник повысился на 0,19% - до 639,85 пунктов при объеме торгов 9,8 млн злотых (66,6 млн грн).

В "индексной корзине" выросли в цене бумаги агрохолдинга ИМК (+2,67%) и "Астарты" (+1,4%).

Снижением стоимости завершили торги акции "Агротона" (-3,16%), KSG Agro (-2,86%) и "Кернела" (-1,24%).

