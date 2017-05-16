Биржи АТР закрылись в плюсе, кроме японской, на фоне роста цен на нефть

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Японии, завершили торги понедельника в плюсе на фоне роста нефтяных цен, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,22% - до 3090,23 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,37%, до 1827,02 пункта. Гонконгский Hang Seng Index прибавил 0,86% - до 25371,59 пункта, корейский KOSPI - 0,20%, до 2290,65 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,03% - до 5838,4 пункта, японский Nikkei 225 снизился на 0,07%, до 19869,85 пункта.

Мировые цены на нефть растут в понедельник в среднем на 2,5% на сообщении о том, что РФ и Саудовская Аравия на встрече в Вене 24-25 мая предложат продлить соглашение о сокращении добычи нефти на девять месяцев. На этом фоне росла цена акций азиатских энергокомпаний. Так, бумаги крупнейшей энергетической компании Китая Sinopec, подорожали на 0,79%, а бумаги CNOOC - на 1,99%.

Инвесторы отреагировали и на статистику из Китая. Как сообщило государственное статистическое бюро страны, объем розничных продаж за апрель в годовом выражении вырос на 10,7%. Аналитики ожидали роста на 10,6%. Объем промышленного производства в стране в апреле 2017 года вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Аналитики ожидали роста показателя на 7,1%.