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Биржи США не продемонстрировали единой динамики 12 мая на внутренних данных
07:59 13.05.2017 |
Американские фондовые индексы в пятницу не продемонстрировали единой динамики на данных об инфляции и розничных продажах в стране, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA снизился на 0,11%, до 20896,61 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,09%, до 6121,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,15%, до 2390,90 пункта.
Объем розничных продаж в США в апреле в месячном выражении вырос на 0,4%. При этом эксперты прогнозировали рост показателя на 0,6%. Индикатор марта был пересмотрен в сторону увеличения: рост составил 0,1%, тогда как ранее сообщалось о снижении на 0,2%.
Потребительские цены в годовом выражении в апреле выросли на 2,2%, а в месячном - на 0,2%. Аналитики ожидали инфляцию на уровне 2,3% в годовом выражении, а в месячном - также 0,2%. Базовая инфляция - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - за апрель в месячном исчислении составила 0,1%. При этом в годовом выражении зафиксирована инфляция в 1,9%. Аналитики ожидали инфляцию в 0,2% в месячном выражении и в 2% - в годовом.
Инвесторы по-прежнему отыгрывают новости об увольнении президентом США Дональдом Трампом главы ФБР Джеймса Коми "ввиду утраты доверия". В пятницу Трамп предостерег уволенного им Коми от передачи СМИ содержания их разговоров. "Джеймсу Коми лучше надеяться, что записей наших разговоров нет, прежде чем он начнет сливать их прессе!" - написал президент в Twitter.
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