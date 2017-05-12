Фондовые индексы Украины 12 мая изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в пятницу изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,88% - до 1008,53 пункта, индекс ПФТС - на 0,17%, до 275,9 пункта.

Объем торгов на УБ составил 13,45 млн грн, в том числе акциями 6,2 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 39,56 млн грн, в том числе акциями - 0,69 млн грн.

Индекс УБ в "зеленую зону" вытянули акции Райффайзен Банка Аваль, которые подорожали на 2,7% на сообщении о дате составления реестра акционеров перед выплатой дивидендов.

Выросли в цене также акции "Центрэнерго" (+0,49%).

Подешевели акции "Укрнафты" (-1,69%), "Донбассэнерго" (-0,69%) и "Мотор Сичи" (-0,05%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (-0,31%) и "Центрэнерго" (-0,83%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,63% - до 638,63 пункта при объеме торгов 6,06 млн злотых (40,5 млн грн).

Среди индексных акций снизились в цене бумаги агрохолдинга ИМК (-2,87%) и "Астарты" (-1,87%).

Подорожали акции "Агротона" (+4,44%), "Овостара" (+2,22%) и "Кернела" (+0,09%).

