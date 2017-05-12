НКЦБФР решила упростить открытие счета в ценных бумагах

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение об упрощении открытия счета в ценных бумагах.

Об этом говорится в сообщении комиссии, передают Українські Новини.

Комиссия 11 мая утвердила изменения в положение о ведении депозитарной деятельности и в ближайшее время направит их на регистрацию в Министерство юстиции.

Документом предусматривается уменьшение перечня документов, которые необходимо подавать для открытия счета в ценных бумагах, в частности, введена норма о возможности предоставления юридическим лицами-резидентам вместо копии устава информацию о действующем коде для доступа к результатам предоставления административных услуг и создания электронных копий документов.

Также изменениями урегулирован порядок оформления доверенностей от физлиц или юрлиц, подтверждающих полномочия представителя такого лица, и формирование анкета счета в ценных бумагах, анкеты управляющего/распорядителя счетов в ценных бумагах в электронном виде.

Как сообщали Українські Новини, 16 февраля НКЦБФР подготовила проект изменений в положение о депозитарной деятельности и обнародовала его на официальном сайте.