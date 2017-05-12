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Биржи АТР преимущественно снижаются 12 мая из-за неопределенности по политике США
08:04 12.05.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в основном в минусе в пятницу, поскольку инвесторы обеспокоены неопределенностью по политике администрации нового президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.19 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,39% - до 3073,48 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - опускался на 0,24%, до 1814,80 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,08% - до 25145,48 пункта, корейский KOSPI - снижался на 0,48%, до 2285,43 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 терял 1,04% - достигая 5816,9 пункта, а японский фондовый индекс Nikkei 225 - 0,68%, до 199825,60 пункта.
Трамп 9 мая отправил директора ФБР Джеймса Коми в отставку. В Белом доме отметили, что это произошло ввиду утраты доверия президента к нему. В сопровождавшем увольнение письме к руководителю ведомства президент сообщил, что принял решение об увольнении после рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса.
Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов. Трамп в пятницу заявил, что никогда не просил уволенного главу ФБР Джеймса Коми закрыть расследование о "вмешательстве РФ" в выборы в США.
"Политический шум по поводу увольнения Трампом главы ФБР Коми сохраняется. Эта сюжетная линия явно напугала долевых инвесторов", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова старшего трейдера Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes).
Положительное влияние на торги оказывает продолжающееся удорожание нефти. Цены на "черное золото" растут третий день подряд из-за данных от минэнерго США о снижении коммерческих запасов "черного золота" в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 5 мая. Показатель снизился на 5,2 миллиона баррелей, или на 1% - до 522,5 миллиона баррелей.
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