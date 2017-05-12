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Биржи США закрылись 11 мая в минусе на новостях компаний
07:35 12.05.2017 |
Американские фондовые индексы в четверг снизились на фоне корпоративных отчетов, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA уменьшился на 0,11%, до 20919,42 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,22%, до 6115,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,22%, до 2394,44 пункта.
Сеть розничной торговли Macy"s сообщила о снижении квартальной прибыли на 39% - до 70 миллионов долларов, или 0,23 доллара против 0,37 доллара годом ранее. Эксперты ожидали показатель на уровне в 0,34 доллара за акцию. Объем продаж Macy"s за три месяца уменьшился на 7,5%. На этом фоне подешевели и акции таких ритейлеров, как Nordstrom и Kohl"s Corp (на 7,56% и 7,86%, соответственно).
Чистый убыток Snap Inc., владеющей сервисом обмена сообщениями Snapchat, за квартал составил 2,208 миллиарда долларов, что в 21 раз больше убытка в январе-марте прошлого года. Бумаги Straight Path Communications рухнули на 20% на фоне новостей о ее приобретении компанией Verizon за 3,1 миллиарда долларов. По условиям сделки Verizon заплатит по 184 доллара за каждую акцию Straight Path. Данное предложение представляет собой премию в 486% к цене акций Straight Path на закрытие торгов 11 января 2017 года.
"Отчеты компаний и экономические данные в первом квартале были довольно хорошие и до сих пор способствовали ралли. Но сезон отчетов почти закончился, и мы можем увидеть некоторое движение в сторону до июня, пока ФРС, вероятно, повысит ставки", - сказал трейдер Themis Trading LLC Марк Кепнер (Mark Kepner) агентству MarketWatch.
Между тем число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 6 мая, снизилось на 2 тысячи с показателя предыдущей недели и составило 236 тысяч. Аналитики ожидали роста на 7 тысяч - до 245 тысяч.
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