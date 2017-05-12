Рынок акций Украины завершил торги 11 мая умеренным снижением

Фондовый рынок Украины завершил торги в четверг умеренным снижением биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,88% - до 999,71 пункта, индекс ПФТС - на 0,01%, до 276,38 пункта.

Объем торгов на УБ составил 7,1 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Объем торгов на ПФТС составил 60,2 млн грн, в том числе акциями - 0,49 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги "Донбассэнерго" (-4,81%), "Мотор Сичи" (-1,22%) и "Укрнафты" (-1,18%).

Выросли в цене только акции "Центрэнерго" (+0,15%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,54%) и "Мотор Сичи" (-0,66%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг просел на 0,4% - до 642,66 пункта при объеме торгов 4,45 млн злотых (30,26 млн грн).

В "индексной корзине" больше всех упали в стоимости бумаги "Овостара" (-2,7%), Coal Energy (-1,92%) и "Астарты" (-1,41%).

Ростом стоимости завершили торги акции "Агротона" (+8,55%), KSG Agro (+1,61%) и "Кернела" (+0,64%).

