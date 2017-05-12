Финансовые новости
- |
- 12.05.17
- |
- 11:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Рынок акций Украины завершил торги 11 мая умеренным снижением
23:17 11.05.2017 |
Фондовый рынок Украины завершил торги в четверг умеренным снижением биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,88% - до 999,71 пункта, индекс ПФТС - на 0,01%, до 276,38 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7,1 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Объем торгов на ПФТС составил 60,2 млн грн, в том числе акциями - 0,49 млн грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги "Донбассэнерго" (-4,81%), "Мотор Сичи" (-1,22%) и "Укрнафты" (-1,18%).
Выросли в цене только акции "Центрэнерго" (+0,15%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,54%) и "Мотор Сичи" (-0,66%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг просел на 0,4% - до 642,66 пункта при объеме торгов 4,45 млн злотых (30,26 млн грн).
В "индексной корзине" больше всех упали в стоимости бумаги "Овостара" (-2,7%), Coal Energy (-1,92%) и "Астарты" (-1,41%).
Ростом стоимости завершили торги акции "Агротона" (+8,55%), KSG Agro (+1,61%) и "Кернела" (+0,64%).
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Данилюк: Нового главу НБУ могут назначить к сентябрю
|НБУ не дал обвалить курс доллара на межбанке 11 мая
|Совет ЕС утвердил решение по безвизовому режиму для украинцев
|Почему террористы обостряют ситуацию на Приазовье
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 11.05.2017
|Остатки средств на корсчетах банков 12 мая
|НБУ продал 11 мая банкам депозитные сертификаты на 12 870 млн гривен
|Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
|Норматив достаточности регулятивного капитала банков в апреле увеличился на 0,05 п. п. до 13,77%
|11 мая объем торгов долларом на межбанке увеличился на $94,7 млн до $216,5 млн
Это интересно
|Что делал в космосе секретный американский самолет X-37B?
|Amazon представила смарт-динамик Echo Show с поддержкой видеозвонков и воспроизведения видео YouTube
|Times: братья Индуйя с $21 млрд возглавили список богатейших резидентов Великобритании
|Tesla будет использовать видеоролики, записанные ее электромобилями, для улучшения системы автопилота
|Рыночная капитализация Apple в США впервые превысила $800 млрд
|Google работает над новой операционной системой под названием Fuchsia
|Самый высокий небоскреб Лондона продан китайской компании